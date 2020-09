Zollernalbkreis Im Osten bleibt es am Warntag ruhig

Pünktlich um 11 Uhr am 10. September werden zeitgleich in Landkreisen und Kommunen in ganz Deutschland mit einem Probealarm die Warnmittel ausgelöst - auch im Zollernalbkreis. Zeitgleich melden sich dann Warn-Apps bei den Nutzern, Sirenen heulen, Rundfunkanstalten unterbrechen ihre Sendungen, und Probewarnungen erscheinen auf digitalen Werbetafeln. Der Warntag soll künftig jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfinden.