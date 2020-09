Zollernalbkreis Illegaler Handel mit selbst produzierten Waffen

Der 34-jährige Angeschuldigte aus dem Zollernalbkreis soll die Pistolen zum gewinnbringenden Weiterverkauf aus der illegalen Waffenschmiede bezogen haben. Was den Absatz der Ware anbelangt, habe die Federführung dem jüngeren der beiden Angeschuldigten oblegen, der zuletzt im Tübinger Raum gemeldet war. Die Waffen sollen unter anderem im Rhein-Main-Gebiet, in Stuttgart und im Ulmer Raum an verschiedene Abnehmer verkauft worden sein. Gegen die Käufer wurden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet.

Bei Festnahme auch Rauschgift gefunden

Der Anklage waren intensive, unter anderem verdeckte Ermittlungen durch die Fahnder des Kriminalkommissariats Balingen vorausgegangen. Neben einer Schusswaffe, wurde beim Zugriff auf den Pkw des jüngeren Beschuldigten im Juni auch Rauschgift sichergestellt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Waffenschmiede dauern noch an. Gegen die beiden hiesigen Angeschuldigten waren auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen Haftbefehle erlassen worden. Der Haftbefehl gegen den 34- jährigen Angeschuldigten wurde in der Zwischenzeit gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt; der 32-Jährige befindet sich nach wie vor in Untersuchungshaft.