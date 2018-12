Zollernalbkreis Historischer Tag für die Regionalstadtbahn

Die Fördermittel seien jetzt "in absehbarer Zeit da", sagte Dirk Seidemann, der Direktor des Regionalverbands Neckar-Alb, am Montag in der Kreistagssitzung. Das Baurecht für Modul eins bestehe, jetzt sei der Aufbau von Fachkompetenz nötig – zunächst in Form eines Zweckverbands, später dann in Form einer GmbH. Eben dafür entsendet der Zollernalbkreis sieben Vertreter in die Verbandsversammlung. Diese und ihre Stellvertreter sind vom Kreistag gewählt worden.

Mitglied ist kraft Amtes auch Landrat Günther-Martin Pauli. Im zweijährigen Turnus wird ein ehrenamtlicher Geschäftsführer gewählt; in der Gründungsphase übernimmt Verbandsdirektor Dirk Seidemann diese Funktion. Sitz der Geschäftsstelle wird in Mössingen sein: "Im Mittelpunkt der Region Neckar-Alb", wie Seidemann sagte.

"Wir müssen die Regionalstadtbahn auf den Weg bringen und dann laufen lassen", meinte CDU-Kreisrat Josef Ungermann. Ein "historischer Beschluss" sei der Beitritt zum Zweckverband, lobte auch SPD-Kreisrat Martin Frohme: "Leider ist der Zollernalbkreis in der Minderheit." Was er damit sagen wollte: Auf eine Stimme aus dem Zollernalbkreis entfallen im Zweckverband Regionalstadtbahn Neckar-Alb jeweils zwei Stimmen aus Reutlingen und aus Tübingen. Sprich, man laufe Gefahr, bei Entscheidungen hoffnungslos überstimmt zu werden.