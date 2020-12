Zollernalbkreis Heli-Stützpunkt bei Trigema ist denkbar

Vorgeschlagen wird die Verlegung des Rettungshubschraubers Christoph 41 von Leonberg in den Bereich Tübingen/Reutlingen und die von Christoph 45, der bisher in Friedrichshafen stationiert ist, nach Norden. Eine Alternative wäre ein zusätzlicher Hubschrauber. In diesem Fall käme neben Gammertingen der Landeplatz von Wolfgang Grupp in Burladingen ins Spiel.

Hubschrauber würde nur tagsüber eingesetzt