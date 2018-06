Zollernalbkreis Heftiges Gewitter sorgt für überflutete Straßen

Entlang der B 463 kam es zwischen Balingen und Weilstetten zu Kanalverstopfungen. Die Abflussschächte liefen über. Das Wasser auf der Bundesstraße stand mehrere Zentimeter hoch.

In Bitz verursachte der strömende Regen mehrere Wassereinbrüche in Kellerräume und einige überflutete Straßen. Die Feuerwehr musste mehrfach ausrücken. Auch in Balingen lief Wasser in den einen oder anderen Keller.

Insgesamt entstand aber nur geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.