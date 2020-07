Zollernalbkreis Grüne schicken Feucht ins Rennen

Damit hat Feucht die Messlatte sehr hoch angesetzt, sein Wille ist klar: Der 60-Jährige will im Wahlkreis Balingen, zu dem bis auf Hechingen, Burladingen und Jungingen alle Städte und Gemeinden im Zollernalbkreis sowie Hirrlingen und Starzach im Kreis Tübingen gehören, der CDU das Direktmandat wegschnappen. 2016 hatte er das nur hauchdünn nicht geschafft: 311 Stimmen lag er hinter der Wahlsiegerin Hoffmeister-Kraut, die später im grün-schwarzen Kabinett zur baden-württembergischen Wirtschaftsministerin avancierte.

Ansprechpartener im Landesparlament

Die ersten Spitzen gegen die Hauptrivalin ließ Feucht am Montag denn auch gleich einmal los: Es sei zwar nett, dass die Wirtschaftsministerin aus dem Zollernalbkreis komme, viel wichtiger aber wäre es, wenn die Menschen vor Ort einen Ansprechpartner im Landesparlament hätten. Als ein "Mann der Basis" mit starken grünen Wurzeln wolle er das gerne sein, so Feucht. Einsetzen wolle er sich im Fall seiner Wahl für einen besseren Arten-, Natur- und Umweltschutz, für nachhaltige Mobilität und eine bessere Bildungspolitik. Kultusministerin Susanne Eisenmann, Spitzenkandidatin der CDU für die Wahl 2016, bekam von Feucht auch ihr Fett weg: Er warf ihr massive Versäumnisse bei Bildung und Betreuung vor. Sie habe es unter anderem nicht geschafft, die Digitalisierung voranzubringen – dies räche sich nun in Corona-Zeiten.

Der Albstädter Ulrich Kohaupt (60) hatte sich den Grünen-Mitgliedern als Kandidat präsentiert, der sich vor allem für den Erhalt des natürlichen Lebensraums aus Respekt vor der Natur und den Menschen sowie qualitatives Wirtschaftswachstum auf Basis von Innovation und Bildung starkmachen wolle. Als das Nominierungsergebnis bekannt wurde, applaudierte Kohaupt dem Sieger Feucht; seine Enttäuschung war ihm jedoch auch anzusehen. Norbert Ziegeler, als Kandidat im Wahlkreis kaum bekannt, nahm sein Wahlergebnis mit einem lakonischen Schulterzucken auf.