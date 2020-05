Zollernalbkreis Grenze von 50 Coronavirus-Neuinfektionen: Neuerlicher Lockdown droht

43,9 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen

In den allermeisten deutschen Landkreisen liegt die Quote bei unter 25 Einwohner pro 100.000 Fälle. In einigen Landkreisen, wie zum Beispiel in Vorpommern-Greifswald, gab es in den vergangenen sieben Tagen keinen einzigen registrierten Fall mehr.

Für den Zollernalb-Kreis gibt das Robert-Koch-Institut für die vergangenen sieben Tage 43,9 Neuinfektionen an - Stand Donnerstag.