Zollernalbkreis Erstwähler-Kritik: "Heute-Show" gibt Bareiß Kontra

Bareiß selbst äußert sich auf Facebook zur Debatte. Wer eine Entschuldigung an die Adresse der Erstwähler erwartet hat, wird allerdings enttäuscht. Der Staatssekretär bleibt sich treu: Er sehe es als seine Aufgabe an, einen zu Standpunkt zu haben "und den dann auch offen und gradlinig" zu vertreten, heißt es in seinem Post.