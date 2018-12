Zollernalbkreis Einbrüche in Schulen: Männer bleiben im Gefängnis

"Es war eine große Serie", sagte der Vorsitzende Richter Hannes Breucker bei der Urteilsbegründung und erinnerte an die 30 Anklagepunkte: "Sie haben über Monate hinweg für große Verunsicherung bei Schülern, Lehrern und Eltern gesorgt." Schulen, argumentierte Breucker, seien als Orte der Bildung und Zukunftsplanung für junge Menschen wichtig für die Gesellschaft. Die Beute, die bei den Einbrüchen gemacht worden sei, stehe in keinem Verhältnis zu dem angerichteten Sachschaden: "Sie haben große Schäden angerichtet, das grenzt an Vandalismus." Das, was die Versicherungen jetzt bezahlen würden, "bezahlen wir alle mit unseren Beiträgen mit". Gericht und Staatsanwaltschaft seien den Angeklagten dahingehend entgegen gekommen, dass auf die Einziehung des Vermögens verzichtet worden sei.

Erst im Lauf der Verhandlung sei klar geworden, welcher ermittlungstechnische Aufwand geleistet worden sei, um die Taten im Einzelnen nachzuweisen. Die ersten fünf Taten habe das Gericht als "einfache" Diebstähle gewertet. "Bandendiebstähle" seien es erst gewesen, als die jungen Männer mit türkischem Pass in stets wechselnder Besetzung zu dritt zum "Arbeiten" fuhren – ganz selbstverständlich, wie der Vorsitzende Richter bemerkte, "so, wie Andere am Tresen stehen".

Beim Strafmaß "am unteren Rand" geblieben