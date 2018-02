Zollernalbkreis Einbruchschutz: Polizei berät

Die Beamten der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle wissen: Vielfach fühlen sich Gewerbetreibende solange sicher, bis es dann doch passiert. Eines Morgens stellen sie fest, dass in ihr Objekt eingebrochen worden ist, die Büroräume sind durchwühlt, der Schaden ist groß, und der Schock sitzt tief.

Häufig bleibe es nicht beim Diebesgut allein, wissen die Ermittler. Hinzu komme der angerichtete Sachschaden durch das brachiale Vorgehen der Täter.

Allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Tuttlingen ist in den vergangenen drei Monaten in elf Bäckereifilialen eingebrochen worden. In sieben Fällen gelangten die Gauner ins Objekt, in vier Fällen blieb es beim Versuch.