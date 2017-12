Zollernalbkreis Einbrecher: Kreis ist Spitzenreiter

Zusätzlich zum monetären Verlust kommt es nach solchen Einbrüchen bei vielen Betroffenen zu psychischen Nebenwirkungen. "My home is my castle" stimmt plötzlich nicht mehr, Verunsicherung macht sich breit. Dabei gibt es einfache Verhaltensregeln, die sofort umgesetzt werden können und Einbrechern das Leben deutlich schwerer machen

Deshalb rät die Polizei:

- Langfinger mögen kein Licht. Lassen Sie deshalb abends am und im Haus Lichter brennen. Vor allem sollten schlecht einsehbare Bereiche beleuchtet sein.

- Bargeld und Wertgegenstände gehören nicht ins Nachtkästchen oder ins Stubenbuffet, sondern in ein richtig gutes Versteck. Noch besser ist allerdings ein eingebauter, stabiler Tresor.

- Einbrecher klauen im Minutentakt. Auch kurze Abwesenheiten sind deswegen gefährlich.

- Fenster unbedingt schließen, Türen verriegeln.

- Beobachten sie ihre unmittelbare Umgebung aufmerksam und melden sie verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei. Lieber ein Anruf zu viel, als einer zu wenig! - Notieren Sie Kennzeichen verdächtiger Autos und Beschreibungen auffälliger Personen.

- Motivieren sie auch ihre Nachbarn zur Wachsamkeit. - Alarmieren Sie bei erkannter Gefahr sofort die Polizei über Notruf 110. Daneben gibt es noch viele andere Möglichkeiten, Einbrechern ihr Vorhaben zu vermiesen. Der Einbau einbruchshemmender Fenster und Türen sind nur ein Beispiel.

Schnelle Tipps gibt es im Internet unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de. Eine persönliche und individuelle Beratung bietet die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Balingen, die unter der Telefonnummer 07433 264-131 für sie erreichbar ist. Nutzen sie dieses kostenlose Angebot ihrer Polizei.