Zollernalbkreis Defibrillatoren können per App geortet werden

Alle im Zollernalbkreis gemeldeten Geräte sind nach Angaben des Landratsamts nun erfasst und können über die Defi-App des Bayerischen Roten Kreuzes eingesehen werden. Diese kann kostenlos auf das Smartphone heruntergeladen werden.

Was tun bei einem Herzstillstand? Als Ersthelfer sollte man einen kühlen Kopf bewahren und direkt Hand anlegen, denn bereits nach fünf Minuten ohne Herzdruckmassage bleiben mit hoher Wahrscheinlichkeit irreparable Schäden zurück. Betroffene haben meist nur eine Chance, wenn sofort mit der Herzdruckmassage begonnen wird und ein AED-Gerät zum Einsatz kommt. "Der plötzliche Herztod ist in Deutschland mit mehr als 150 000 Fällen pro Jahr eine der häufigsten Todesursachen", so Landrat Günther Martin Pauli, der sich in der Kommunalen Gesundheitskonferenz für einen "Herzsicheren Zollernalbkreis" einsetzt.

Um sich einen aktuellen Überblick aller AED-Geräte im Zollernalbkreis zu verschaffen, haben die Geschäftsstelle Kommunale Gesundheitskonferenz des Landratsamts und das Deutsche Rote Kreuz eine kreisweite Umfrage gestartet. Insgesamt wurden 134 Standorte erfasst. 41 Geräte sind öffentlich zugänglich und jederzeit verfügbar. Die restlichen Geräte befinden sich in Gebäuden mit Zugangsbeschränkung durch Öffnungszeiten in Betrieben, Schulen oder Turn- und Festhallen. Wo sich die Standorte der jeweiligen Defibrillatoren befinden, kann in der kostenlosen Defi-App des Bayerischen Roten Kreuzes abgerufen werden. Durch die vom Landratsamt und dem Deutschen Roten Kreuz vorgenommene Umfrage können alle gemeldeten Geräte im Zollernalbkreis eingepflegt werden.