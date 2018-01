Zollernalbkreis Das Neujahrsbaby ist ein Mädchen

Der jungen Mutter geht es gut. Am Donnerstag werde sie die kleine Violetta voraussichtlich nach Hause nehmen dürfen, schätzt sie. Dann wird ein weiteres Bild zur Babygalerie des Zollernalb-Klinikums hinzukommen: Violetta Kaftan, geboren am 1. Januar 2018. "Sie wird immer wissen, dass sie das erste Baby in diesem Jahr war", sagen die Eltern.