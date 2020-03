Zollernalbkreis Coronavirus: Tausende OP-Masken aus Lager des Zollernalb-Klinikums geklaut

Zollernalbkreis - Das ist dreist: Ein bisher unbekannter Langfinger hat in den vergangenen Tagen im Zentrallager des Zollernalb-Klinikums in Ebingen zugeschlagen und Tausende von OP-Schutzmasken geklaut. Das bestätigte Klinik-Chef Gerhard Hinger gegenüber unserer Zeitung. Hinger hat wegen des Diebstahls die Polizei eingeschaltet, das Ermittlungsverfahren steht laut eines Behördensprechers noch ganz am Anfang. Das Klinikum gibt derweil Entwarnung: OP-Masken seien trotz des Diebstahls in ausreichender Zahl vorhanden, eine neue Lieferung sei eingetroffen.