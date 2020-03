Zollernalbkreis Coronavirus: Pflegeheime schränken Besuche ein

Auf ihrer Internet- und der Facebook-Seite hat die Augustenhilfe alle aktuell geltenden Regelungen prominent platziert und zudem Empfehlungen für das erforderliche Verhalten – Einhalten der Hygieneregeln und genügend Abstand zu anderen – ausgesprochen. Die Gottesdienste in der Augustenhilfe am Samstag und Sonntag, zu denen auch oft externe Besucher kommen, sind außerdem abgesagt.

"Bei uns greifen jetzt die schon lange erstellten Epidemiepläne für den Notfall", sagt BeneVit-Chef Kaspar Pfister. Derzeit gebe es täglich drei bis vier Testungen in seinen Häusern, weil immer wieder Verdachtsfälle bestünden. Bislang habe sich zwar keiner bestätigt, aber Quarantäne und Isolation blieben dann jeweils so lange bestehen, bis klar ist, dass der Test negativ ausfällt. Die BeneVit betreibt Pflegeheime in Albstadt und in Burladingen, dazu in Mössingen, Rottenburg und Tübingen. Die Pläne sehen unterschiedliche Eskalationsstufen vor, wie der Unternehmer berichtet, und zudem gebe es fast täglich neue Vorgaben der Behörden.

Derzeit sei man dabei, die Kinderbetreuung für die Mitarbeiterinnen zu organisieren, oft gemeinsam mit den Kommunen. Denn: "Wenn am Dienstag Kindergärten und Schulen schließen, stehen meine Altenpflegerinnen und das sind nun mal meistens Frauen vor der Wahl: Kümmere ich mich ums Kind oder um hilfsbedürftige alte Menschen."

Gut, dass seine Einrichtungen da oft über eigene Kinderbetreuungsangebote für die Mitarbeiter verfügten, sagt er. Zudem sei man dabei, Nachschub zu organisieren an Masken, Schutzanzügen und Desinfektionsmitteln. "Wenn das irgendwo ausgeht, kann ich das bei uns von einem Haus ins andere transportieren", sagt Pfister und hofft, dass es ihm als Großkunden vielleicht leichter fallen werde, noch Restbestände zu bekommen.

In den Alten- und Pflegeheimen der Evangelischen Heimstiftung sind Besucher vorerst ebenfalls unerwünscht. In einem Aushang am Eingang der Seniorenresidenz an der Eyach in Balingen wird darauf hingewiesen, dass je Bewohner nur eine Bezugsperson kommen darf, und das nur zu bestimmten Uhrzeiten.