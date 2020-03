Zollernalbkreis Coronavirus: Neun weitere Infizierte

Es kann Tage dauern, bis die Infektion nachweisbar ist

Die Wege der Infektion, das kann man so sagen, sind derweil unergründlich. Das zeigt sich an dem Fall des 61-Jährigen, dessen Infektion mittlerweile vielen Menschen in Balingen bekannt ist, der auch viele Genesungswünsche erhält, der aber dennoch weiterhin seinen Namen in diesem Zusammenhang nicht in der Zeitung lesen möchte. Er schilderte am Donnerstag unserer Zeitung, dass er gemeinsam mit seiner Frau, seiner Tochter und deren Lebensgefährten im Auto von Südtirol nach Hause gefahren sei. Bei seiner Frau und dem Freund seiner Tochter sei der Test negativ ausgefallen – obwohl sie über Stunden gemeinsam im Auto saßen. Anderes Beispiel: ein Ehepaar, das gemeinsam mit dem Sohn bei der Skiausfahrt dabei war. Bei den Eltern fiel der Corona-Test negativ aus, beim Sohn positiv. Mitunter, sagen Mediziner, kann es indes Tage dauern, bis die Infektion nachweisbar ist.

Der 61-Jährige nimmt seine Infektion mittlerweile mit Humor und Gelassenheit – auch wenn die Umstände, die die Quarantäne mit sich bringen, nicht eben angenehm sind. Mit seiner Frau, die als sogenannte Kontaktperon ebenfalls zuhause bleiben muss, lebe er derzeit weiter unter einem gemeinsamen Dach, allerdings schliefen sie in getrennten Zimmern. Glücklicherweise verfüge sein Haus über zwei Toiletten und zwei Badezimmer. Mittlerweile desinfiziere er die Türklinken mehrmals täglich.

Patient darf das Haus nicht verlassen

Vom Balinger Amt für öffentliche Ordnung habe er, so der 61-Jährige, zwischenzeitlich auch ein Schreiben mit diversen Vorgaben erhalten. So dürfen er als Infizierter sowie seine Frau das Haus nicht verlassen und auch niemanden hereinlassen. "Ich habe gerade sehr viel Zeit zum telefonieren", scherzt der Mann am Telefon.

Ein wichtiges Utensil allerdings fehlt ihm, wenn man das so sagen kann, derzeit zu seinem Infiziertenglück: ein Fieberthermometer. Der Mann hatte eines bestellt, der Postbote wollte liefern, klingelte, aber weder er noch seine Frau hätten das Läuten gehört. Also steckte der Bote eine Benachrichtungskarte in den Briefkasten – die die Frau herausfischte. Aber was nun? Weder er noch seine Frau dürften das Päckchen bei der Post abholen, seine Frau habe die Karte zudem angefasst, sodass diese niemand anderem in die Hände fallen dürfe. Ob die Post das Päckchen auch ohne Benachrichtungskarte an eine andere Person als den eigentlichen Empfänger herausgebe, darauf sei er nun wirklich gespannt, so der 61-Jährige.