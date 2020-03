Zollernalbkreis Coronavirus: Nachbarschaften rücken enger zusammen

In zwei Gruppen haben sich seit dem Wochenende mehr als 100 Nutzer zusammengeschlossen. Und es werden immer mehr. Unter den Hashtags #Corona Hilfe im ZAK und #Nachbarschaftschallenge Zollernalbkreis finden sich die Menschen zusammen, die Hilfe anbieten oder selbst benötigen.

Dirk Benkwitz, Leiter der Jugendmusikschule, ist in einer der Gruppen und bietet an, Rezepte für Hefebrot zu teilen. Denn wer in Quarantäne ist, der kann auch nicht zum Bäcker gehen. Diesen Gang aber können und wollen andere übernehmen.

Hilfe übers Internet und offline

Zum Beispiel Maria-Theresa Gärtner aus Hechingen, die nach dem Vorbild von Tübingen und Reutlingen eine Nachbarschaftschallenge auf Facebook gestartet hat. Im Internet hat sie eine Excel-Tabelle veröffentlich, in die jeder sein Hilfsangebot mit Kontaktmöglichkeit eintragen kann.

Aber auch diejenigen, die nicht im Netz sind, sollen Hilfe bekommen. Dafür gibt es Zettel zum Ausdrucken – oder in dieser Zeitung zum Ausschneiden und Aufhängen im Treppenhaus, zum Einwerfen in den Briefkasten oder zum Aushängen im Supermarkt um die Ecke.

Maria-Theresa Gärtner gehört selbst zu einer so genannten Risikogruppe. Die 32-jährige Mutter eines Sohnes ist im siebten Monat schwanger und hat Asthma. Dazu kommt die Sorge um ihren Mann, der in Tunis festsitzt. "Es gibt gefährdete Menschen, die nicht aus dem Haus gehen sollten", erklärt sie ihre Motivation. "Ich möchte gerne meine Hilfe zur Verfügung stellen." Sie selbst hilft samstags einer 89-jährigen Frau beim Einkaufen.

Pflegekräfte erledigen keine Einkäufe

Die Hechingerin erklärt, worum es in den Hilfsgruppen geht: Hilfe für all diejenigen bereitstellen, die einer Risikogruppe angehören oder in Quarantäne stehen im Alltag zu helfen.

Sie denkt dabei auch an Alleinstehende und Menschen im betreuten Wohnen. Die Pflegekräfte erledigen keine Einkäufe und manche Menschen seien schlicht nicht mobil genug, um größere Mengen an Lebensmitteln und Getränken auf einmal einzukaufen.

Gärtner kann sich vorstellen, die Helferzettel und Listen auch in Kirchen oder Kliniken auszulegen. Sie will in den kommenden Tagen die Tabelle füllen und dann zum Beispiel an Kirchenmitglieder versenden, damit diese die Informationen mit Helfernamen und Rufnummern haben.

Nathalie Hahn hat eine ganz pragmatische Idee. Sie selbst ist nah dran am medizinischen Fachpersonal: "Die schuften wie die Blöden", weiß die Chefin des Sozialkaufhauses. "Lasst uns mal alle fleißig backen für das Coronazentrum und die Pflegeheime", ruft sie auf.

Im Zollernalbkreis ist die Zahl der Coronavirus-Infizierten übers Wochenende auf 33 gestiegen. Zwölf weitere bestätigte Covid-19-Fälle – acht Frauen und vier Männer im Alter von 27 bis 70 Jahren – gab das Landratsamt am Montag bekannt. Die Infizierten hatten demnach entweder Kontakt zu bereits Infizierten oder waren im Urlaub in einem Risikogebiet.