Zollernalbkreis Coronavirus: Mehr Genesene als noch Infizierte

Ein weiterer Todesfall ist zu beklagen: Ein 85 Jahre alter Mann ist an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

In krankenhäuslicher Behandlung befanden sich am Freitag 122 Corona-Patienten: 116 im Zollernalb-Klinikum, 13 davon in intensivmedizischer Behandlung; weitere sechs waren zur Behandlung in der Acura-Klinik.