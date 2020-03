Zollernalbkreis Coronavirus: Keine neuen Fälle

"Wir erleben alle eine Herausforderung, wie wir sie noch nie im medizinischen Bereich hatten", so Landrat Pauli. Gefährlich seien "unnötige Panikmache" ebenso wie Bagatellisierungen. "Wir suchen gemeinsam den gesunden Mittelweg", so Pauli weiter. Die Situation im Zollernalbkreis sei aktuell deutlich zugespitzter als in umliegenden Landkreisen.

Bis dato sind elf mit Corona Infizierte gemeldet. Bei den Erkrankten handelt es sich um Mitglieder derselben Reisegruppe, die in Südtirol waren. Davon befinden sich derzeit zehn in häuslicher Absonderung; ein Patient wird im Klinikum behandelt. Der Gesundheitszustand der Infizierten ist stabil. Das Gesundheitsamt hat die jeweiligen Kontaktpersonen ermittelt und informiert. Sie befinden sich ebenfalls in häuslicher Absonderung. "Das Verhalten der Betroffenen ist sehr kooperativ und vorbildlich", so Dezernentin Wagner.