Zollernalbkreis Coronavirus greift immer mehr um sich

Am Donnerstagnachmittag bestätigte das Landes-Ministerium für Soziales und Integration weitere sieben Infektionen in Baden-Württemberg, darunter eine im Zollernalbkreis. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Baden Württemberg auf 80. Von Seiten des Ministerium heißt es: "Ein weiterer Fall wird aus dem Zollernalbkreis gemeldet. Es handelt sich um eine männliche Person, nähere Informationen gibt es hierzu bislang nicht."

Ungeachtet dessen sollen alle am Wochenende im Zollernalbkreis geplanten Sportveranstaltungen stattfinden, so etwa die Spiele der TSG Balingen und des HBW Balingen-Weilstetten.