Zollernalbkreis Coronavirus-Einheiten auch über Ostern erreichbar

Über die Osterfeiertage gelten allerdings geänderte Öffnungszeiten: Die Corona-Schwerpunktambulanz in der SparkassenArena ist am Karfreitag, 10. April, und am Ostermontag, 13. April, von 9 bis 12 Uhr offen. Jeder, der den Verdacht hat, sich das neuartige Virus eingefangen zu haben, kann ohne Anmeldung dorthin gehen und sich untersuchen lassen.

Samstag und Sonntag zu

Und auch das Corona-Testzentrum hat am Karfreitag, 10. April, und am Ostermontag, 13. April, von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Am Karsamstag, 11. April, und am Ostersonntag, 12. April, sind beide Einrichtungen geschlossen.

In dringenden Fällen können sich Bürger an den ärztlichen Notdienst unter der Telefonnummer 116117 wenden. Das Bürgertelefon des Landkreises (07433/92 11 11) ist noch bis Donnerstag, 9. April, von 9 bis 16 Uhr und über die Feiertage (Karfreitag bis Ostermontag) von 9 bis 12 Uhr zu erreichen.

Ab Dienstag, 14. April, gelten wieder die regulären Zeiten: Die Schwerpunktambulanz ist dann wieder unter der Woche von 9 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet, das Testzentrum auf dem Balinger Messegelände montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr.