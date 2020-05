Zollernalbkreis Coronavirus: Antikörpertests seit Mittwoch am Klinikum

"Hoch motiviert"

Unisono meinten die beiden Laborleiterinnen, dass sie selbst und ihre Mitarbeiter angesichts der derzeitigen Mehrarbeit nicht zusätzlich motiviert werden müssten: Alle wüssten sie um ihre Verantwortung und die Bedeutung der Testergebnisse – das sei Ansporn genug, zuverlässig und schnell zu liefern.

Zeliha Özkan berichtete zudem davon, dass am Mittwoch am Zollernalb-Klinikum mit den Antikörpertests begonnen worden sei. Die ersten 350 Mitarbeiter hätten sich denen unterzogen. Diese Tests zeigen, ob Menschen das neuartige Virus bereits hinter sich haben – und womöglich nun dagegen immun sind. Özkan kündigte an, dass nach den Mitarbeitern des Klinikums jene der sogenannten systemrelevanten Berufe – DRK, Polizei, Feuerwehr – als nächste auf Antikörper getestet werden sollen, ehe sie auch Anwendung in der breiten Bevölkerung finden könnten. Ettischer-Schmid sagte, dass die Krankenkassen die Antikörpertests bezahlen, sofern sie aus medizinischer Sicht angezeigt sind. Vor den oftmals angebotenen Antikörper-Schnelltests rate sie ab, so Özkan außerdem.

Pfingsten im Biergarten

Minister Guido Wolf brachte aus Stuttgart frische Informationen aus der Debatte des Landtags zu den geplanten Corona-Lockerungen mit. Ziel sei es, die Gastronomie vor Pfingsten wieder zu öffnen, im Außenbereich am besten ab dem 18. Mai, im Innern dann eine Woche später – "sofern es die Infektionszahlen zulassen". Ebenfalls vor Pfingsten sollen die Camping- und Wohnmobilplätze sowie – das werde man in den nächsten Tagen noch präzisieren – möglicherweise auch der Betrieb von Ferienhäusern wieder starten können. Hotels und Beherbergungsbetriebe könnten dann, je nach Corona-Lage, voraussichtlich ab Pfingsten wieder Gäste empfangen. Wichtig bei Lockerungen in allen Bereichen sei, so Wolf, dass die Menschen die bisher geübten Grundprinzipien – Abstand, Hygiene, Kontakteinschränkungen – weiter beherzigen. Für die Reisebranche stellte der baden-württembergische Tourismusminister ein Sonderhilfsprogramm des Landes in Aussicht, auch der Bund denke über ein solches nach.

Viele Tests – viele Treffer

Landrat Pauli sagte, er finde es gut, dass nunmehr die Länder für das Maß der Freiheitseinschränkungen und in vielen Bereichen der faktischen Berufsverbote zuständig seien. Doch auch Landkreise und Kommunen sind gefragt, als Kriterium diene das Verhältnis der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner: Dabei liege der Zollernalbkreis derzeit knapp unter der Grenze, ab der ein strenges Regiment gefordert ist. Im Zollernalbkreis gibt es vergleichsweise viele bestätigte Infektionen und auch viele Todesfälle. Landrat Pauli sagte dazu indes, dass im Zollernalbkreis viel getestet worden sei und getestet werde, das habe zu vielen positiven Ergebnissen geführt.

"Wirtschaft ankurbeln"

Er sei froh, so Pauli weiter, dass es nun Aussicht auf Lockerungen gebe. Die bisherigen Beschränkungen hätten viel Geld gekostet, viele Menschen und Betriebe würden die Corona-Krise nicht unbeschadet überstehen, müssten die Gürtel enger schnallen. Ziel müsse es sein, die heimische Wirtschaft wieder anzukurbeln, dazu könne jeder seinen Beitrag leisten. Die Menschen im Landkreis, da sei er sicher, würden mit den angekündigten Lockerungen "verantwortungsbewusst" umgehen, schließlich seien die Zollernälbler vernünftig.