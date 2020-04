Zollernalbkreis Coronavirus: 14.000 Anträge auf Soforthilfe

Die Bundesregierung hat zudem das Programm "Schnellkredit für den Mittelstand" für Firmen von elf bis 249 Beschäftigten sowie ein Zuschussprogramm für kleine Unternehmen bis zehn Mitarbeitern auf den Weg gebracht. Epp: "Die finanziellen Mittel von Bund und Land helfen vielen Firmen in der akuten Situation. Politik, Ministerien und Verwaltungen haben schnell reagiert, das war wirklich gut."

In der Krise zeige sich in Firmen wie Behörden, so Epp, "dass wir in Deutschland doch zu unbürokratischen Lösungen fähig sind – von Förderprogrammen bis zum Home-Office."

20.000 Anrufe und 15.000 Klicks in zwei Wochen

Die Soforthilfeprogramme haben die Anfragen bei der IHK in den vergangenen 14 Tagen dominiert. Daneben gab es auch viele Fragen zu den behördlich angeordneten Schließungen, Kurzarbeit für Azubis, Steuerstundungen oder Exporten. Die Telefone der IHK liefen heiß: In zwei Wochen verzeichnete die IHK Reutlingen mehr als 20.000 Anrufe. Das Team des Kunden-Info-Centers wurde zeitweise auf zehn Personen aufgestockt. 60 Personen sind bei der IHK mit der Prüfung der Corona-Soforthilfeanträge beschäftigt. Stark gefragt werden auch die online verfügbaren Informationen. So wurden die Corona-Infos im IHK-Newsletter mehr als 15.000 Mal geklickt.

Die IHK hat das Portal "Schnelle Hilfe" unter www.ihkrt.de/schnellehilfe gestartet. Es bringt Unternehmen und Studierende zusammen, um personelle Lücken in den Betrieben zu füllen. Aktuell haben sich fast 100 Studierende eintragen lassen. Zu den Suchenden gehört auch der Kreisbauernverband.

Der IHK-Hauptgeschäftsführer geht davon aus, dass nach Ostern die Diskussion um eine schrittweise Öffnung der heimischen Wirtschaft an Fahrt aufnehmen wird. "Die Betriebe brauchen eine Perspektive. Die Situation ist gerade für Händler, Gastronomen oder Kreative bedrohlich." Dazu kommen die von zahlreichen Unternehmen als ungerecht empfundenen Regelungen zu den behördlich veranlassten Schließungen. Es sei wettbewerbsverzerrend, wenn kleine Spezialisten nicht mehr öffnen dürften, große Vollsortimenter aber weiter am Markt seien.

In einer Blitzumfrage der IHK von Ende März gehen fast 40 Prozent der befragten Unternehmen davon aus, dass sie Personal abbauen müssen. Knapp ein Drittel der Unternehmen erwartet für 2020 einen Umsatzrückgang von mehr als 50 Prozent. Ein Minus zwischen 25 und 50 Prozent befürchten 31 Prozent der Unternehmen. 56 Prozent vermelden einen akuten Liquiditätsengpass, 23 Prozent geben an, dass ihrem Unternehmen eine Insolvenz droht.

Laut Firmenantworten hat die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen spürbar abgenommen. Das sagen 73 Prozent. Bei 58 Prozent wurden Aufträge storniert. Knapp über die Hälfte der Unternehmen melden einen kompletten oder überwiegenden Stillstand der geschäftlichen Tätigkeit.