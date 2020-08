Zollernalbkreis Corona trifft immer mehr junge Menschen

Die größte Infektionsquelle liegt nach Angaben des Gesundheitsamts seit Juli im Ausland. Von den 58 Neuinfektionen seit Anfang Juli haben sich 46,5 Prozent innerhalb Deutschlands infiziert (27 Fälle). Mehr als die Hälfte der Neuinfektionen hingegen sind auf Reiserückkehrer zurückzuführen. Mit 13 Infektionen (22,4 Prozent) ist Kroatien dabei der Spitzenreiter, gefolgt von Bosnien/Herzegowina, der Türkei und Italien. Eine geringere Rolle spielten die Republik Kosovo, Serbien, Sudan, Spanien und Polen.

Gabriele Wagner, Dezernentin für Gesundheit und Lebensraum im Landratsamt, mahnt angesichts dieses Trends weiterhin zur Vorsicht: "Die Zahlen zeigen klar, dass ein Großteil der Neuinfektionen auf Reiserückkehrer zurückzuführen ist. Auch wenn viele Urlaubsregionen mit geringen Neuinfektionen werben, sollte sich jeder Einzelne gut überlegen, ob eine Reise ins Ausland dieses Jahr unbedingt notwendig ist."

Im Zollernalbkreis sind am Dienstag sieben neue Corona-Infektionen vom Gesundheitsamt bestätigt worden. Es handelt sich nach Angaben des Landratsamts bei fünf Fällen um Reiserückkehrer aus Risikogebieten sowie um zwei Einzelfälle. Damit liegt die Zahl der bekannten Infektionen im Kreis nun bei 1303. Als "aktiv erkrankt" gelten 51 Personen. Die Mehrzahl der Infizierten - 1183 Personen - gilt als wieder genesen. Zwei Betroffene waren am Dienstag im Zollernalb-Klinikum aufgenommen. Bisher sind im Kreis 69 Menschen an den Folgen der Virus-Erkrankung gestorben. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) stieg auf 16,9.