Zollernalbkreis Corona-Inzidenz steigt auf 199,6

Die neu gemeldeten Infektionen verteilen sich wieder auf eine Vielzahl von Städten und Gemeinden. Die neu Betroffenen leben nach Angaben des Gesundheitsamts in Albstadt (4), Balingen (21), Bisingen (6), Burladingen (3), Dormettingen (1), Dotternhausen (1), Geislingen (7), Grosselfingen (1), Haigerloch (1), Hausen am Tann (1), Hechingen (6), Jungingen (2), Meßstetten (2), Rangendingen (1), Ratshausen (1), Rosenfeld (4) sowie Schömberg (4).

Mit diesen neuen Corona-Fällen hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen im Kreis seit dem Frühjahr auf insgesamt 3331 erhöht. Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist wieder angestiegen und lag am Donnerstag bei 199,6 (Mittwoch: 188,0). Damit liegt der Wert knapp unter der Marke von 200. Wird diese drei Tage in Folge überschritten, will der Landkreis strengere Maßnahmen ergreifen.