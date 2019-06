Zollernalbkreis Burladinger zahlen am meisten fürs Trinkwasser

Während sich die Gebühren je Kubikmeter Trinkwasser in den vergangenen drei Jahren in den meisten Städten und Gemeinden des Zollern­albkreises nicht verändert haben, ist es in sieben Kommunen geringfügig teurer geworden: In Bisingen kostet der Kubikmeter Trinkwasser zwölf Cent mehr als vor drei Jahren, in Albstadt vier Cent mehr als vor einem Jahr, in Schömberg drei Cent mehr als vor einem Jahr und 30 Cent mehr als 2017, in Ratshausen 16 Cent mehr.

In Hechingen ist Trinkwasser um zwölf Cent je Kubikmeter teurer geworden, in Hausen am Tann um 37 Cent, in Grosselfingen um einen Euro und zwei Cent je Kubikmeter seit 2017. Die einzige Ausnahme macht Geislingen: Dort ist das Trinkwasser derzeit günstiger als noch vor einem Jahr. Für einen Kubikmeter müssen die Bürger in diesem Jahr neun Cent weniger bezahlen.

40 Kubikmeter verbraucht ein Mensch im Jahr

Was die drei Mittelzentren angeht, so ist das Trinkwasser in Albstadt mit 2,05 Euro am günstigsten, in Hechingen mit 2,35 Euro am teuersten. Dazwischen liegt die Zollernstadt mit 2,30 Euro je Kubikmeter. Laut Statistik ist der Kubikmeter Trinkwasser im Landesdurchschnitt seit 1. Januar 2018 um fünf Cent je Kubikmeter teurer geworden. Nach Angaben des Statistischen Landesamts liegt der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch bei 40 Kubikmeter Trinkwasser im Jahr. Demnach zahlt ein Burladinger jährlich 124 Euro für Trinkwasser, ein Nusplinger lediglich 57 Euro und 60 Cent. Die durchschnittliche Gesamtgebühr für Trink- und Abwasser beläuft sich auf rund vier Euro je Kubikmeter beziehungsweise auf 0,4 Cent je Liter.

Verglichen mit dem Preis für Mineralwasser aus dem mittleren Preissegment, liegt Leitungswasser einschließlich Abwasser bei rund einem Hundertstel des Preises, der für Wasser aus der Flasche bezahlt werden muss. Hinzu kommen Umweltvorteile: Das Leitungswasser erreicht seine Abnehmer verpackungsfrei und ohne zusätzlichen Transportaufwand.

Warum die unterschiedlichen Gebühren? Grund für die Erhöhung beim Frischwasser sind zum einen die veränderten Verbandsumlagen – die Bodenseewasserversorgung verlangt zum Beispiel 4,58 Cent mehr je Kubikmeter Trinkwasser –, zum anderen die unterschiedlichen Kosten für Instandhaltung und Wartung des Wassernetzes.