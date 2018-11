Zollernalbkreis Bürgerinitiative macht Druck für Ausbau der B 27

Dem seien, so Sauter, "50 Jahre der Stagnation und der halbherzigen Maßnahmen" gefolgt. Er kritisiert, dass zwar die B 27 von Stuttgart bis Tübingen und nach Dußlingen sowie von Bodelshausen bis Balingen vierspurig ausgebaut worden sei, aber eben an wichtigen Stellen nicht. Als "Bremser" brandmarkt er etwa die Stadt Tübingen, die eine fertig geplante Trasse in einem Tunnel unter der Südstadt verhindert habe, sowie die CDU, die es versäumt habe, beim Bund auf den Straßenausbau zu dringen.

Nun stehen laut Albert Sauter die Zeichen für den Schindhaubasistunnel an Tübingen vorbei und für den restlichen Ausbau günstiger als in den Jahren zuvor. Dennoch wollen er und seine Mitstreiter nicht nachlassen: "Der politische Wille aller Beteiligten muss vorhanden sein – auch bei der Stadt Tübingen", so der Geschäftsführer von Kern & Sohn. Der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Reinhold Schlegel verweist darauf, dass laut der Landesverfassung überall gleichwertige Lebensverhältnisse herrschen sollten – das sei im Zollernalbkreis im Gegensatz zu anderen besser ausgestatteten Regionen nicht der Fall.

Nach Martin Sauters Rechnung hätten die hohen Kosten durch die täglichen Staus für den Ausbau gereicht: "In Bayern hätte es diese Lücken nicht gegeben; die hätten die Straße durchgehend gebaut." Er will sich auch für Überholstreifen auf der B 463 von Balingen in Richtung Empfingen und Autobahn einsetzen.