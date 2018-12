Zollernalbkreis Brexit: Wirtschaft rechnet mit Einbußen

Insbesondere ein Brexit ohne Abkommen werde das Frühjahr belasten: "Großbritannien ist ein wichtiger Teil der europäischen und der globalen Wirtschaft. Wenn die Briten in diesem System ausfallen, hat das dramatische Auswirkungen für den Warenverkehr und die Versorgung." Die schwelenden Handelskonflikte würden diese Ungewissheit verstärken. Die Wirtschaft sei vor diesem Hintergrund gut beraten, weiter in neue Ideen und Märkte zu investieren. "Die Unternehmer in der Region haben die Kraft, einen Abschwung auszuhalten, müssen sich aber auch rüsten und fit halten", sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp. Die IHK werde sie unterstützen.

"Einer Rückkehr zur Kleinstaaterei gefährdet alles"

Im neuen Jahr werde die Industrie- und Handelskammer ihr Engagement für schwierige Märkte sowie den regionalen Technologietransfer weiter ausbauen.

Mit Blick auf die im kommenden Jahr anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament und den Kommunalparlamenten rufen Erbe und Epp gemeinsam dazu auf, die Demokratie vor den Populisten zu schützen: "Wir sind Europäer und brauchen die internationale Zusammenarbeit."

Eine Rückkehr zur Kleinstaaterei gefährde alles, was in den vergangenen Jahrzehnten aufgebaut worden sei, betont Christian Erbe. Es gelte trotz allem aber, die Anliegen und Ängste der Menschen ernst zu nehmen, fügt IHK-Chef Wolfgang Epp hinzu: "Wir müssen uns mehr Zeit nehmen, Entwicklungen und Entscheidungen zu erklären, und weniger kurzatmig dem Zeitgeist hinterherlaufen."