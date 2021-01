Zollernalbkreis Bislang 105 Corona-Infizierte gestorben

Als aktuell infiziert gelten 580 Personen. Die überwiegende Mehrheit der bisher Betroffenen – 3972 – gelten als wieder genesen.

Der Inzidenzwert ist auf 160,5 zurückgegangen (Mittwoch 182,2).

Im Zollernalb-Klinikum waren am Donnerstag 30 Patienten mit gesicherter Diagnose in Behandlung, das sind sieben weniger als noch am Mittwoch. Weiterhin neun Menschen liegen wegen Corona auf der Intensivstation, ebenfalls wie am Mittwoch fünf davon müssen beatmet werden.