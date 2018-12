Zollernalbkreis Bestätigt: Böller-Razzia auch in Balingen

Balingen - Im Rahmen einer bundesweiten Aktion von Zollfahndungsämtern sind in den vergangenen Tagen rund 27.500 Stück Feuerwerkskörper sichergestellt worden – darunter auch in Balingen. Damit bestätigte die Polizei den Verdacht, den schwarzwaelder-bote.de bereits am Freitagvormittag geäußert hatte.