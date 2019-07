Zollernalbkreis Bekommt Klinikum bald Kinderstation?

Die Zentrale Notaufnahme am Albstädter Krankenhaus sei zwingend erforderlich, erklärt Heinzler: "Sonst laufen wir Gefahr, dass in Albstadt keine Notfälle mehr behandelt werden dürfen. Wenn wir die strukturellen Voraussetzungen nicht erfüllen, bezahlen die Krankenkassen unsere Leistungen nicht mehr." Krankenhäuser ohne entsprechende Strukturvoraussetzungen würden von der Leistungsvergütung ausgeschlossen, mit teilweise gravierenden Auswirkungen für die Versorgung in der Region und für wichtige Leistungsbereiche am jeweiligen Standort.

Eine eigene Fachabteilung im Bereich der Neurologie und Psychiatrie werde es in absehbarer Zeit nicht geben; hier werde bereits mit dem Vinzenz-von-Paul-Hospital zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit solle in Zukunft noch ausgebaut werden. Die Psychosomatik werde weitergeführt wie bisher.

Insgesamt sind die beiden Klinik-Geschäftsführer zuversichtlich. Aber auf dem Jahresergebnis für 2018, das gegenüber 2017 eine Verbesserung um gut eine halbe Million Euro ausweist, wolle man sich nicht ausruhen, versichern sie.

Rund ein Drittel der Verbesserung sei auf den Anstieg des Landesbasisfallwerts zurückzuführen. Wie alle Krankenhäuser sei auch das Zollernalb Klinikum stark von den politischen Rahmenbedingungen abhängig. "Die medizinische Weiterentwicklung", sagt Manfred Heinzler, "ist viel wichtiger als ein höherer oder geringerer Verlust."