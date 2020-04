Zollernalbkreis Beide Corona-Einrichtungen jetzt in Messehalle

Abläufe für Patienten verbessert

Der Umzug der Ambulanz in die Messehalle sei von Vorteil, dass die Corona-Anlaufstellen nun noch kompakter aufgestellt seien, sagte Daniel Urban am Sonntag unserer Zeitung. Zudem sei es dadurch möglich, die Abläufe für die Patienten zu verbessern.

Balingen-Süd wird Corona-Zentrale im Zollernalbkreis

Mit dem Umzug der Ambulanz werden auch deren Öffnungszeiten angepasst: Statt wie bisher ganztags ist sie nur noch am Nachmittag geöffnet. Möglich sei das, so Urban, weil die Abläufe seit dem Start Ende März optimiert worden seien. So hätten mehr Patienten in kürzerer Zeit begutachtet werden können. Dazu komme, dass die Zahl der Menschen, die in der Ambulanz vorstellig wurden, in den vergangenen Tagen entsprechend dem deutschlandweiten Trend zurückgegangen sei.

Welche Auswirkungen haben Lockerungen?

Spannend werde nun der Mai, so Urban: Dann werde sich zeigen, welchen Effekt die seit Beginn vergangener Woche gültigen Lockerungen – etwa die Wiedereröffnung der Geschäfte – haben. Die Entwicklung werde man ganz genau verfolgen. Falls notwendig, könne man die Kapazitäten – sprich die Öffnungszeiten – erneut anpassen, sprich; ausweiten.

Die Ambulanz ist in dieser Woche von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet; das Testzentrum von 9.30 bis 12.30 Uhr sowie von 14.30 bis 18.30 Uhr. Am Feiertag 1. Mai sowie am Samstag und Sonntag sind beide Einrichtungen geschlossen. In dringenden Fällen können sich Bürger an den ärztlichen Notdienst (116117) wenden.