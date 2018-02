Zollernalbkreis Bei Leitstelle gehen mehr als 31.000 Notrufe ein

Im Durchschnitt dauerte ein Gespräch gerade einmal eine Minute und zehn Sekunden. Auffällig ist in der Statistik der Integrierten Leitstelle, dass rund 4000 Notrufe zwischen 22 Uhr und 6 Uhr aufgelaufen sind. "Insgesamt belief sich das Telefonaufkommen in der Leitstelle auf mehr als 84 000 Anrufe", informiert Alwin Koch, der Chef der Leitstelle.

Die Feuerwehren im Zollernalbkreis mussten im vergangenen Jahr zu 270 Bränden ausrücken und konnten hierbei 27 Menschenleben retten. 199 Brände waren so genannte Kleinbrände, bei denen die Wehrmänner größere Schäden durch rasches Eingreifen verhindern konnten. Dies kann nur gelingen, weil im Zollernalbkreis in nahezu jedem Ortsteil eine Abteilung der Feuerwehr besteht. "Zehn Minuten nach Eingang eines Notrufs ist im Zollernalbkreis das erste Feuerwehrfahrzeug an der Einsatzstelle", erläutert Kreisbrandmeister Stefan Hermann.

Zur technischen Hilfe, beispielsweise nach Verkehrsunfällen, wurden die Feuerwehren im vergangenen Jahr 620 Mal alarmiert. Dabei hat die Feuerwehr 96 Menschen und 13 Tiere gerettet. "Wir sind stolz darauf, dass die Feuerwehren ständig einsatzbereit sind und dass wir im vergangenen Jahr so viele Menschen aus Lebensgefahr retten konnten", sagt Hermann. Bei Bränden kam für einen Menschen jegliche Hilfe zu spät. Bei Verkehrsunfällen und Arbeitsunfällen mussten die Feuerwehren 17 Tote bergen.