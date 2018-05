Zollernalbkreis Austausch zwischen Pflegeeltern fördern

Ferner wünscht sich die Gruppe eine höhere Wertschätzung ihres Engagements. "Wir bauen unser Leben um die Kinder herum auf und kämpfen manchmal wie die Löwen", betont Michaela Weiger. Die Betreuung der jungen Menschen mit speziellen Handicaps sei im Prinzip ein Vollzeitjob. Die Selbsthilfegruppe möchte sich aktiv dafür einsetzen, dass in der Gesellschaft eine Sensibilisierung für solche Fälle, die immerhin etwa 80 000 Kinder in Deutschland betreffen, stattfindet. Außerdem ist es ihr Ziel, in Zukunft auch Veranstaltungen anbieten zu können, weshalb die Suche nach Sponsoren und weiteren Mitgliedern eröffnet ist.

Zur Gesprächsrunde, die alle zwei Monate jeweils am zweiten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Alten Landratsamt in Balingen (Friedrichstraße 67/Eingang Schloßstraße) stattfindet, sind alle Interessierten willkommen. Anmeldungen sind nicht notwendig. Termine: 14. Juni, 9. August und 11. Oktober. Die Initiative ist erreichbar per E-Mail kiap.zollernalbkreis@ gmx.de oder unter der Telefonnummer 07429/9 16 10 19.