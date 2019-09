Zollernalbkreis Auf Rekordsommer folgt Obst-Tief

Auch Tobias Stingel, der Geschäftsführer von Fruchtsaft Stingel, spricht von einer schlechten Saison – nachdem sein Betrieb in Weilstetten im vergangenen Jahr an die Kapazitätsgrenzen gestoßen sei, herrsche nun Flaute.

"Wahrscheinlich kommt im September noch was, aber mit viel ist nicht zu rechnen", sagt Stingel. "Zum Glück haben wir noch Reserven vom vergangenen Sommer. Jetzt schauen wir erst einmal, was der nächste Monat noch bringt." Denn die Nachfrage reiße nicht ein: Sehr beliebt sind laut Stingel nach wir vor der Apfelsaft und wie im vergangenen Jahr der Johannisbeersaft, aber auch Multivitamin und Apfel-Kirsch laufen gut.

Und doch gibt es einen stillen Gewinner, der sich trotz harten Frühlings durchkämpfen konnte: die Birne. "Die Frucht liefert die besten Erträge in dieser Saison", sagt Markus Zehnder. Mit dem Aufkommen sowohl an Mostbirnen wie der "Schweizer Wasserbirne" als auch an Dörr- und Brennbirnen seien die Obstbauern zufrieden.