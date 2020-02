Zollernalbkreis Angebliche Corona-Fälle sind Fake News

Zollernalbkreis - Verunsicherung im Zollernalbkreis: Über Whatsapp geht eine vermeintliche Nachricht viral, die es in sich hat. Angeblich sind in Balingen und Onstmettingen insgesamt vier Menschen am hochansteckenden Coronavirus erkrankt. Die Erkrankungen seien am Zollernalb-Klinikum diagnostiziert worden, ein Pressesprecher des Landratsamts habe die Fälle bestätigt, ist in der in Zeitungsmanier aufbereiteten "Meldung" zu lesen. So weit, so falsch.