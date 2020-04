Zollernalbkreis 81-Jähriger stirbt nach Corona-Infektion

Im Zollernalb-Klinikum waren am Mittwoch (Stand: 10.30 Uhr) 106 Corona-Patienten aufgenommen, neun mehr als am Dienstag. 13 davon wurden intensivmedizinisch betreut (plus 2).

Derweil meldet die diakonische Einrichtung Mariaberg für Menschen mit Behinderung und für Jugendliche in Gammertingen knapp 50 mit dem Virus infizierte Bewohner und Mitarbeiter. Betroffen sind die Wohnangebote in Burladingen, Mariaberg und Trochtelfingen. Entdeckt wurden die Infektionen bei einer vollständigen Testung nach einigen Verdachtsfällen.