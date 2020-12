Zollernalbkreis 50 neue Infektionen am Wochenende

Noch 404 Menschen aktuell infiziert

Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) hat sich am Wochenende leicht erhöht, er lag am Sonntag bei 124,1 (Freitag: 123,0).

Die Gesamtzahl der Menschen, die sich das neuartige Virus seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr eingefangen haben, ist mit den neuen Fällen vom Wochenende auf 1960 gestiegen. 1485 einst Infizierte gelten als wieder genesen. Bisher sind im Zollernalbkreis 71 Menschen an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Corona-Test jetzt mit Online-Termin

Derweil beginnt an diesem Montag in der Corona-Schwerpunktambulanz, die in der Kreissporthalle in Balingen eingerichtet ist, eine neue Zeit: Nun kann man, wenn man sich auf das neuartige Virus testen lassen möchte, einen Termin online vereinbaren über die Adresse www.zollernalbkreis.de/csa/termin. Bisher war es nur möglich, dort direkt vorstellig zu werden – was mitunter lange Wartezeiten zur Folge hatte. Die Corona-Schwerpunktambulanz an der Steinachstraße (gegenüber des Möbelhauses Rogg) ist montags bis freitags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Das neue System der Online-Terminvereinbarung erlaube es, flexibel zu reagieren, sagt Stefan Hermann, Leiter des Amts für Bevölkerungsschutz. Wenn an einem Tag eine besonders hohe Nachfrage an Terminen bestehe, könne man die Öffnungszeit der CSA verlängern.