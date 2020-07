Zollernalbkreis 35-Jähriger verkauft Drogen an Minderjährige

Eine Untersuchung der Inhaltsstoffe beim Landeskriminalamt ergab, dass bereits die Kräutermischungen selbst - auch ohne mutmaßlich hinzugemischtes Marihuana - unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Die Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige stellt ein Verbrechen nach dem Betäubungsmittelgesetz dar, ist also eine Tat, für die das Gesetz im Mindestmaß ein Jahr Freiheitsstrafe vorsieht. Auch der Kauf ist strafbar.

Haftrichter ordnet U-Haft an

Auf dieser Grundlage erwirkte die Staatsanwaltschaft Hechingen nicht nur neuerlich einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten, sondern auch einen Haftbefehl. Der Mann wurde am Donnerstag in seiner Wohnung festgenommen. Die Polizei fand und beschlagnahmte Kräutermischungen in kleineren Mengen und Bargeld in Höhe von knapp 1000 Euro.

Der 35-jährige Mann wurde noch am selben Tag dem Haftrichter am Amtsgericht Hechingen vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete und den Haftbefehl in Vollzug setzte.