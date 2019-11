Zollernalbkreis 2,3 Millionen sollen in den ÖPNV fließen

Das ÖPNV-Programm des Kreises ist in mehrere Bereiche aufgeteilt: Von den 2,28 Millionen Euro entfallen auf die Stadtverkehre 143.700 Euro, auf die Überortsfahrten 323.000 Euro, auf flexible Bedienungsformen 330.000 Euro auf den Schienenverkehr, der SWEG 121.000 Euro, auf Werbemaßnahmen 5000 Euro, auf die Nahverkehrsplanung 250.000 Euro und auf die ÖPNV-Kooperationen 1,1 Millionen Euro. Dazu kommen weitere Investitionsmaßnahmen – in diesem Fall drei Millionen Euro für die Regionalstadtbahn.

In Sachen Stadtverkehre stehen einige Veränderungen an. So will die Stadt Albstadt das Wohngebiet Hohberg in Onstmettingen sowie die Acura-Klinik in Truchtelfingen am Wochenende durch zusätzliche Anrufsammeltaxi-Fahrten an den ÖPNV anzubinden. Zudem sollen wichtige Umstiegshaltestellen mit neuen Informationsanzeigern ausgestattet und Bushaltestellen barrierefrei gestalten werden. Der Kreis muss dafür Kosten in Höhe von 63.000 Euro aufbringen. In Balingen ist beim neuen Stadtverkehrskonzept für die Linien 14 und 24 ein Halbstundentakt vorgesehen; zudem sollen die Linien 16 und 18 ins Konzept integriert werden. Der Kreisanteil für 2020 liegt bei 50.000 Euro. In Hechingen soll das Gebiet Killberg IV erschlossen und in den Stadtverkehr integriert werden. Der Kreisanteil beträgt 25.600 Euro. In Burladingen sind keine großen Veränderungen geplant; der Kreis beteiligt sich am Stadtverkehr mit 2100 Euro.

Auch die Überortsfahrten, darunter auch der Schlichemwander-Bus und der Nauf-Nab-Trauf-Bus, werden weiter gefördert. Darunter fallen Linien wie diejenigen von Hechingen nach Grosselfingen und Haigerloch, von Meßstetten nach Ebingen, von Onstmettingen nach Bisingen oder von Balingen nach Oberndorf. Auch Kooperationen mit den Landkreisen Tuttlingen und Tübingen werden unterstützt.

In Sachen flexible Bedienungsformen stehen der RufBus Zollernalb und der Nachtschwärmer im Mittelpunkt.

Bei den Schienenverkehren der SWEG stehen die Verbingungen von Tübingen nach Sigmaringen, von Hechingen nach Burladingen, der Erhalt der Strecke Balingen-Schömberg sowie die Strecke zwischen Hechingen und Eyach im Fokus. Für Werbemaßnahmen sind 5000 Euro eingeplant.

"Carsharing" als Projekt

Für die Nahverkehrsplanung werden 50.000 Euro bereitgestellt. Der Auftrag für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans des Kreises ist an die PTV Group, Karlsruhe, vergeben worden. Die rechtliche Begleitung erfolgt durch die Nahverkehrsberatung Südwest. Weitere 200 000 Euro sind für den barrierefreien ÖPNV vorgesehen. Der Kreis unterstützt die Städte und Gemeinden beim Umbau der Bushaltestellen. Der Höchstbetrag pro Haltestelle beträgt 10.000 Euro. So können 2020 insgesamt 20 Umbauten bezuschusst werden.

Weitere Planungen betreffen laut Sitzungsvorlage die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb. Eingeplant sind eine Million Euro.

1,1 Millionen Euro sollen für ÖPNV-Kooperationen eingestellt werden. Darunter fallen vor allem der Verkehrsverbund naldo, das Abo25 für Schüler und junge Erwachsene und die Förderung Jahres-Abo bei Führerscheinverzicht. Zudem sollen für Carsharing-Projekte weitere Partner gesucht werden. 10.000 Euro will der Kreis für solche Vorhaben zur Verfügung stellen.