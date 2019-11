Zollernalbkreis 2,27 Millionen für Nahverkehr

Finanzdezernent Christoph Heneka erklärte, dass es für die Strecke zwei Varianten mit Untervarianten gebe, die seien noch streng geheim. Wo die so genannten "Begegnungsinseln" sein werden, sei demnach noch nicht abschließend geklärt. "Es wird bald feststehen, wo wir anfangen können, zu bauen", sagte Heneka. "Davor brauchen wir aber ein Planfeststellungsverfahren."

Landrat Günther-Martin Pauli hat in diesem Zusammenhang eine Befürchtung: "So bald’s konkret wird, wird es Widerstand geben." Er erinnerte an die Lautlinger Ortsumgehung: 15 Jahre lang habe er als Landtagsabgeordneter für den Bau der Umgehungsstraße geworben, es habe keine Gegenstimme gegeben, alle hätten sie gewollt. Sobald es beschlossene Sache war, habe sich Widerstand geregt: "Wir wollen die Ortsumgehung, aber nicht so..."

Josef Ungermann (CDU) erklärte, dass innerhalb seiner Fraktion die Zweigleisigkeit begrüßt werde, aber dass erst gebaut werden sollte, wenn alle Informationen vorliegen. Was die elektronischen Infotafeln an den Haltepunkten angeht, regte er an, im Fall von Kabelverbindungen diese beim Breitbandausbau mit zu berücksichtigen.

Wie diese Tafeln, die vor allem auch für Urlauber und Ortsfremde interessant sein dürften, letztlich beschaffen sein sollen, stehe noch nicht fest. Wichtig sei, wie der Erste Landesbeamte Matthias Frankenberg sagte, dass sie "nicht schon nach drei Tagen, nach dem ersten Gewitter, defekt sind".