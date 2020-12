Zollernalbkreis 110 neue Corona-Infizierte gemeldet

Die neu Betroffenen leben nach Angaben des Gesundheitsamts in Albstadt (13), Balingen (36), Bisingen (7), Burladingen (4), Dormettingen (4), Dotternhausen (4), Geislingen (7), Grosselfingen (1), Haigerloch (7), Hausen am Tann (1), Hechingen (7), Jungingen (1), Meßstetten (4), Nusplingen (1), Rosenfeld (5), Schömberg (4), Weilen unter den Rinnen (1), Winterlingen (1) sowie in Zimmern unter der Burg (2). Mit diesen neuen Corona-Fällen hat sich die Zahl der bestätigten Infektionen im Kreis seit dem Frühjahr auf insgesamt 3531 erhöht. Der Inzidenzwert (Zahl der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) ist am Samstag auf 222,9 angestiegen und am Sonntag wieder auf 220,7 gesunken.

Als derzeit infiziert gelten nach Angaben des Gesundheitsamts 755 Menschen im Kreis. 2689 Menschen, die sich das Virus eingefangen haben, gelten als wieder genesen. Insgesamt 87 Menschen sind im Zollernalbkreis an den Folgen des Virus bisher gestorben. Die Zahl der Patienten, die wegen einer Covid-Erkrankung im Zollernalb-Klinikum behandelt werden, beträgt aktuell 38. Davon liegen zwei auf der Intensivstation. Keiner von ihnen muss derzeit beatmet werden.