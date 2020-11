Zollernalbkaserne Meßstetten Pläne für Corona-Impfzentrum werden konkreter

Meßstetten - Wie Bürgermeister Frank Schroft am Donnerstagabend dem Gemeinderat berichtete, sind Teile der einstigen Zollernalbkaserne konkret als potenzieller Standort für ein Impfzentrum im Gespräch. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen, wo die Impfzentren der Regierungsbezirke entstehen sollen, doch Bürgermeister Frank Schroft wurde im Landratsamt versichert, dass der Landkreis am Standort Zollernalbkaserne als möglichem Kreisimpfzentrum festhält. Die Zollernalbkaserne ist als geeignete Liegenschaft an die Landesregierung gemeldet worden und könnte bis zum 15. Dezember einsatzbereit sein. Derzeit wartet man aber noch auf das "O.k." aus Stuttgart.