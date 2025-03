1 Auch das Zollernalb Klinikum ist von den Verdi-Streiks betroffen. Foto: Julia Gern

Mitarbeiter im öffentlichen Dienst sind von Verdi zu weiteren Warnstreiks aufgerufen worden. Die machen auch nicht Halt vor dem Zollernalb Klinikum.









Die Gewerkschaft Verdi hat weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst in dieser Woche angekündigt. Am Mittwoch und Donnerstag sind Arbeitsniederlegungen auch am Zollernalb Klinikum geplant.