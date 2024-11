Neuer Pneumologe jetzt in Albstadt

1 Andreas Riedel (Zweiter von rechts) ist neuer Leitender Arzt der Pneumologie des Zollernalb-Klinikums in Albstadt. Das Bild zeigt ihn mit Michael Bitzer (links), dem Ärztlichen Direktor, Gerhard Hinger, dem Vorsitzenden Geschäftsführer, und Pflegedirektorin Katharina Grjasin. Foto: Lara Kaufmann

Andreas Riedel ist Leitender Arzt am Zollernalb-Klinikum.









Link kopiert



Der neue Leitende Arzt der Pneumologie am Zollernalb-Klinikum in Albstadt heißt Andreas Riedel, hat bisher in Bayern gearbeitet und ist Spezialist für chronische Atemwegserkrankungen wie COPD und Asthma sowie seltene und interstitielle Lungenerkrankungen.