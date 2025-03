Zollernalb-Klinikum in Albstadt: Chirurgen laden zum Aktionstag

1 Um den Bauchraum, den Darm und die Viszeralchirurgie ging es an diesem Informationsstand im Zollernalb-Klinikum. Foto: Horst Schweizer

Das Zollernalb-Klinikum in Ebingen hat einen Aktionstag mit dem Schwerpunkt Chirurgie veranstaltet.









Einen neuen Weg wolle man einschlagen, um die Uni Tübingen mit dem Zollernalb-Klinikum zu vernetzen, verriet der Tübinger Chefarzt André Mihaljevic – der Aktionstag mit dem Schwerpunkt Chirurgie, zu dem das Zollernalb-Klinikum in Ebingen eingeladen hatte, sei als Station auf diesem Weg konzipiert. Gewiss, konzedierte Mihaljevic, der am Samstag gemeinsam mit dem leitenden Oberarzt Jonas Johannink Regie bei der von Lara Kaufmann organisierten Veranstaltung rund um Allgemein-, Viszeral- und endokrine Chirurgie in Ebingen führte, in Tübingen würden andere Schwerpunkt gelegt als im Zollernalbkreis. Doch kämen ebenso regelmäßig Patienten aus der Unistadt nach Balingen oder Albstadt wie umgekehrt von dort nach Tübingen. „Wöchentlich fünf bis zehn Patienten“, versicherte der Chefarzt und prophezeite der ambulanten Chirurgie in Albstadt für die Zukunft beträchtlichen Zuwachs, nämlich an die 40 Prozent in den nächsten fünf Jahren.