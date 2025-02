1 Maren Mohl (links) und Anna Leinweber sind Ärztinnen der Gynäkologie & Geburtshilfe und bieten die Sprechstunden an. Foto: Klinikum

Die sogenannte Teenie-Sprechstunde erlebt ihr Comeback am Zollernalb Klinikum. Mit dieser wollen die Ärzte die Möglichkeit geben, in einer sicheren und vertrauensvollen Umgebung mehr über den weiblichen Körper zu erfahren.









Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Zollernalb Klinikum bietet ab sofort laut einer Pressemitteilung eine speziell auf junge Mädchen zugeschnittene Teenie-Sprechstunde an. Wir haben nachgefragt, wieso und was das Klinikum damit erreichen möchte.