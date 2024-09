1 Elke Blessing Foto: Kistner

Die Ebinger Kardiologin Elke Blessing und ihr Praxisteam wechseln im kommenden Monat ans MVZ.









Wie das Zollernalb Klinikum mittteilt, wird die Kardiologin Elke Blessing, die derzeit in der Ebinger Stadtmitte praktiziert, am 1. Oktober an das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Kardiologie des Klinikums wechseln – und mit ihr das ganze Praxisteam, bestehend aus zwei Mitarbeiterinnen und einer Auszubildenden. Elke Blessing und ihre Praxis bleiben den Albstädtern mithin erhalten.