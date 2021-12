1 Eine Mitarbeiterin der Balinger Covid-Intensivstation wird mit einer Bodycam ausgestattet. So entstand die Doku, die am Donnerstag auf RTL Zwei zu sehen ist. Foto: Kaufmann

Der Fernsehsender RTL Zwei hat im Balinger Krankenhaus eine Doku über die Arbeit der Ärzte und Pflegekräfte auf den Covid-Stationen gedreht. Zu sehen ist sie an diesem Donnerstag, 16. Dezember.















Balingen - Im Zollernalb Klinikum am Standort in Balingen ist vergangene Woche eine Dokumentation über die Covid-19 Intensiv- und die Normalstation gedreht worden. Die Dokumentation "In Echtzeit: Auf Corona-Station" wird am kommenden Donnerstag, 16. Dezember, um 20.15 Uhr auf RTL Zwei ausgestrahlt.

"Als die Anfrage einging, haben wir uns nach kurzer Überlegung gerne dazu bereit erklärt, die Dreharbeiten zu ermöglichen. Unser Landkreis und somit auch unser Klinikum sind seit Beginn der Pandemie an in jeder Welle stark betroffen", teilt das Klinikum mit. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pflegerischen und ärztlichen Bereich seien waren gleich bereit gewesen, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Besonderes Projekt

Bei der Dokumentation handelt es sich um ein besonderes Projekt: Um die Realität auf den Stationen authentisch darzustellen, wurden die Mitarbeiter mit Bodycams ausgestattet. So kann der Zuschauer die Arbeit auf den Covid-Stationen aus Perspektive der Pflegekräfte und Ärzte hautnah miterleben. Durch die Bodycams war die Umsetzung der Dreharbeiten unter den aktuellen Bedingungen möglich. Auch Interviews mit Pflegekräften, Ärzten und mit Klinik-Geschäftsführer Gerhard Hinger wurden aufgezeichnet.

Arbeit, Herausforderungen und Gefühle

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter berichten über ihre alltägliche Arbeit, den aktuellen Herausforderungen und ihre Gedanken und Gefühle in dieser turbulenten Zeit. "Die alltägliche Realität in Deutschlands Krankenhäusern geht unter die Haut. Die Corona-Pandemie ist für unsere gesamte Gesellschaft eine enorme Belastung. Doch die größte Last liegt auf den Menschen, die um das Leben der Patienten kämpfen: Pflegerinnen, Pfleger, Ärzte und Ärztinnen. Mit unserer Dokumentation am Donnerstagabend zeigen wir in Echtzeit, was es heißt, an Corona-Erkrankte auf einer Intensivstation zu versorgen. Jeden Tag geben die Menschen dort alles und müssen es auch verkraften, dass sie vielen am Ende nicht helfen können. Deshalb ist es uns wichtig, die Arbeit der Ärzte und Pflegerinnen ungeschönt zu zeigen. In einer ganz besonderen Weise – indem sie selbst ihren Alltag dokumentieren", so Konstanze Beyer, Chefredakteurin RTL Zwei.