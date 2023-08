Die Räume der neuen Kinderklinik am Zollernalb Klinikum in Balingen nehmen langsam Form an. Handwerker wuseln durch die Gänge und Zimmer, installieren Bildschirme und medizinische Gerätschaften. Vor knapp anderthalb Jahren haben die Bauarbeiten begonnen.

Gerhard Hinger, Vorsitzender Geschäftsführer des Klinikums, führt stolz durch den neuen Bereich, der die Versorgung der Kleinsten im Zollernalbkreis gewährleisten soll. „Wir sind sehr stolz auf das, was hier entsteht. Man kann sagen, was hier geschieht, ist aktuell einzigartig in Deutschland“, sagt Hinger.

Mehr als 1200 Geburten im Zollernalbkreis

Wieso das? Im Zollernalbkreis steuert man gegen einen deutschlandweiten Trend an, der bundesweit Sorgen bei vielen Eltern auslöst. Während im Zollernalbkreis ein weißer Fleck bei der Kinderversorgung nun gefüllt wird, schließen im Rest der Republik immer mehr Kinderkliniken.

Dabei sind diese immer notwendiger. „Im Zollernalbkreis haben wir einen eindeutigen Bedarf an Kinderversorgung“, berichtet Hinger. Und die Zahlen geben ihm Recht. Man muss sich allein nur die Geburtenzahlen anschauen: Kamen im Zollernalbkreis im Jahr 2017 noch unter 900 Kinder zur Welt, liegt man aktuell laut Hinger bei mehr als 1200 Geburten jährlich.

Verzögerungen beim Bau haben den Startdatum pulverisiert

Aus diesem Grund möchten die Verantwortlichen so schnell wie möglich mit ihrer Arbeit beginnen. Am liebsten hätte man bereits Anfang Juli die neue Kinderklinik mit Leben gefüllt. Doch Verzögerungen beim Bau haben dieses Startdatum pulverisiert.

Als neuer Stichtag wird nun der 1. Oktober genannt. Bis dahin fallen neben dem baulichen Feinschliff noch weitere Aufgaben an – zum Beispiel personelle. „Wir benötigen künftig sieben Fachärzte für die neuen Aufgaben, aktuell haben wir vier im Team – zwei Fachärzte und zwei Oberärzte“, berichtet Alina Ratkovic, leitende Oberärztin in der Gynäkologie und Geburtshilfe. Beim Pflegepersonal hingegen sieht sich die Klinik ordentlich aufgestellt.

Teils steht schon die Software. Foto: Eyckeler

Neben der pädiatrischen Station ist das Ziel, die bereits bestehende Geburtsklinik von Level 4 auf Level 3 zu heben. Kurz erklärt: Level 4 werden Geburtskliniken zugeordnet, die keine pädiatrische Abteilung führen. Mit dem höheren Level 3 ist unter anderem die Versorgung von kritischeren Frühchen-Fällen möglich. Dafür benötigt es jedoch eine Rundumbetreuung – und dafür braucht es eben genügend Personal.

Bei aller Eile und Tatendrang drückt Hinger dennoch auf die Bremse. „Wenn wir am 1. Oktober öffnen, dann wird das nicht von null auf 100 geschehen.“ Und weiter: „Wir machen das alles Schritt für Schritt“, meint Hinger. Und dafür gibt es gute Gründe wie er sagt. Man habe natürlich den Ansporn, schnell zu beginnen und für die kleinen Patienten da zu sein, aber man müsse im Bereich der Medizin auch den Sicherheitsaspekt beachten.

Kooperation mit Tübingen bleibt bestehen

„Wir dürfen den Menschen nur das anbieten, was wir letztlich auch gewährleisten können.“ Heißt: Die neue Station wird langsam hochgefahren, da es Zeit braucht, bis alle Zahnräder ineinander greifen und eine medizinische Versorgung einwandfrei möglich ist.

So arbeitet das Zollernalb Klinikum auch künftig in Kooperation mit der Uniklinik Tübingen zusammen. Schwere und besonders kritische Erkrankungen wie etwa Tumore, Leukämieerkrankungen oder Organstörungen werden an die Uniklinik im Nachbarkreis überstellt.

„Das ist uns auch wichtig: Wir verfolgen mit unserer neuen Station keinen Konkurrenzgedanken. Wir wollen lediglich den weißen Fleck im Zollernalbkreis füllen und eine lückenlose Versorgung gewährleisten“, stellt Hinger klar.